Hot Stocks heute: NVIDIA, KI-Infrastruktur & die Wall Street: Entsteht hier das nächste Subprime?

KI-Nachrichtenüberblick

• Im Podcast von finanzen.net "Hot Bets" werden Aktien wie Nvidia, E.ON, Hannover Rück und TKMS sowie Banken diskutiert, wobei auf die Risiken und Volatilität hingewiesen wird.

• Turbo-Zertifikate sind hochriskante Produkte, bei denen durchschnittlich 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und sind nicht für langfristige Anlagen geeignet.