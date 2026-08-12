Hot Stocks heute: NVIDIA, KI-Infrastruktur & die Wall Street: Entsteht hier das nächste Subprime?
NVIDIA schlägt ein neues Kapitel auf: Gemeinsam mit Wall-Street-Größen wie BlackRock, Goldman Sachs und KKR soll KI-Rechenleistung zur neuen Assetklasse werden. Sind die geplanten 500 Mrd. USD für AI-Infrastruktur der nächste große Kapitalmarktboom - oder droht ein neues Subprime-Szenario?
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir NVIDA und die Banken. Zusätzlich E.ON, Hannover Rück und TKMS. Für mehr Details, hört doch mal rein.
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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Bildquellen: finanzen.net