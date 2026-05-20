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Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?

21.05.26 13:18 Uhr
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? | finanzen.net

Neue Spannungen zwischen den USA, dem Iran und China sorgen für Nervosität an den Märkten.

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NVIDIA überrascht erneut mit explosivem Wachstum: +85 % Umsatz, gigantischer Cashflow und neue Milliardenfantasie rund um den Vera-Prozessor. Gleichzeitig sorgt Elon Musk mit dem geplanten SpaceX-Börsengang für den nächsten Mega-Hype an den Märkten. Kommt nach NVIDIA jetzt der größte IPO aller Zeiten? Und plant auch OpenAI den Gang an die Börse?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über NVIDIA, SpaceX und Henkel. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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