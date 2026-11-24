Podcast

Nach dem heftigen Abverkauf bei Tech- und KI-Aktien: Steht jetzt die Erholung bevor? Wir analysieren die aktuelle Marktlage, schauen auf NVIDIA und präsentieren unseren Trade der Woche: NVIDIA Long.

• Donald Trump bezeichnet NVIDIA-Chef Jensen Huang als entscheidend für Amerikas Erfolg, was Spekulationen über einen möglichen NVIDIA-Deal und politische Einflüsse anheizt.

• Es wurden neue Long-Positionen bei Siemens (Ziel 280 €) und TKMS (Einstieg bei 69 €, Ziel 80 €) eröffnet, um auf eine Erholung bzw. Kurssteigerungen zu setzen.

• Der NVIDIA-Turbo-Trade erzielte innerhalb weniger Stunden mehr als 100 % Gewinn, was auf die hohe Volatilität und das hohe Risiko von Turbo-Zertifikaten hinweist.

Intraday well done! Mehr als 100 % Gewinn mit dem NVIDIA-Turbo innerhalb weniger Stunden – und gleich zwei neue Long-Trades im Bulle & Bär Depot.

Donald Trump bezeichnet NVIDIA-Chef Jensen Huang als entscheidend für Amerikas Erfolg und Wohlstand. Was steckt hinter der überraschenden Rückkehr? Welche Gegenleistungen könnte Trump erwarten und wie geht es bei NVIDIA weiter?

Außerdem haben wir heute zwei neue Positionen eröffnet: Siemens Long und TKMS Long. Siemens: Wir setzen auf die Erholung in Richtung 280 Euro und einen möglichen Angriff auf das Allzeithoch bei 290 Euro. Stopp bei 253 Euro.

TKMS: Neuer Long-Trade mit einem 6er-Hebel. Einstieg bei rund 69 Euro, erstes Kursziel bei 80 Euro. NVIDIA: Der gestrige Turbo-Trade mit 5er-Hebel legte zwischenzeitlich mehr als 100 % zu. Dazu der Ausblick auf die Dell-Zahlen, die angeschlagenen Defence-Aktien und die verkürzte US-Handelswoche rund um Thanksgiving.

Bulle & Bär Depot: Neue Chancen, klare Marken und konkrete Trading-Ideen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den möglichen NVIDIA-Deal von Trump, sowie über neue Trades bei Siemens und TKMS. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.