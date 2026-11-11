Hot Stocks heute: NVIDIA unter Druck! Anthropic-IPO mit Billionenbewertung – Amazon & Google als Gewinner

Podcast

11.11.26 14:28 Uhr

NVIDIA steckt angeblich in der schwersten Krise seiner Firmengeschichte: CEO Jensen Huang und die Diskussionen um seine Person belasten die Aktie.

• Der Trade der Woche stellt einen DAX Unlimited Turbo Long mit Hebel 5 vor, der nach einer Korrektur wieder Richtung Allzeithoch laufen könnte, wobei Risikohinweise zu Turbo-Zertifikaten gegeben werden.

• Es werden die aktuellen Entwicklungen bei Anthropic, OpenAI sowie die bevorstehenden Quartalszahlen von CoreWeave und IREN diskutiert, wobei die hohe Volatilität von Hebelprodukten betont wird.

• Eine Affäre um NVIDIA-CEO Jensen Huang und mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten sorgt für Aufsehen, während die Finanzierungsprobleme der KI-Branche, insbesondere bei CoreWeave, in den Fokus rücken.

Gleichzeitig gewinnen günstige KI-Modelle und Open Source massiv an Bedeutung. Welche Rolle spielen dabei Palantir und die neuen Nemotron-Modelle? Außerdem steht der Börsengang von Anthropic bevor: Eine Bewertung von rund 1,4 Billionen US-Dollar steht im Raum. Warum Amazon und Alphabet (Google) besonders profitieren könnten und welche Chancen das IPO bietet.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den nächsten Mega-Börsengang.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.