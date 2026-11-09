Hot Stocks heute: NVIDIA unter Druck: CEO-Affäre, China-Spionage & KI-Beben – Trade der Woche: DAX Long mit Hebel 5

Podcast

09.11.26 11:32 Uhr

Nach dem Börsenbeben bleibt die Nervosität an den Märkten hoch. Besonders die Tech- und KI-Aktien stehen unter Druck.

• Der DAX zeigt relative Stärke, mit einer Trade-Empfehlung für einen Hebel-Long, während hochriskante Turbo-Zertifikate für Kleinanleger diskutiert werden.

• Die Finanzierungsprobleme der KI-Branche, insbesondere bei CoreWeave und anderen Neocloud-Anbietern, stehen im Fokus, ebenso die Quartalszahlen von Anthropic, OpenAI, CoreWeave und IREN.

• Eine Affäre um NVIDIA-CEO Jensen Huang und mögliche Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst sorgt für Aufsehen.

Bei NVIDIA sorgt eine brisante Affäre um CEO Jensen Huang und mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdienstaktivitäten für Schlagzeilen. Gleichzeitig rücken die Finanzierungsprobleme der KI-Branche in den Fokus: Wie lange können CoreWeave und andere Neocloud-Anbieter ihren enormen Kapitalbedarf noch finanzieren?

Außerdem im Blick: Anthropic, OpenAI und die anstehenden Quartalszahlen von CoreWeave und IREN.

Trade der Woche: Ich stelle einen DAX Unlimited Turbo Long mit Hebel 5 (WKN: PG0J2Z) vor. Der DAX zeigt relative Stärke und könnte nach der jüngsten Korrektur erneut Richtung Allzeithoch laufen. Dazu gibt es meine Einschätzung zu Einstieg, Stop-Loss und Kurszielen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den NVIDA Chef, im Trade der Woche stelle ich einen DAX-Long vor.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.