DAX 26.021 +0,8%ESt50 6.226 +0,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,73 -2,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.140 -1,4%Euro 1,1194 +0,4%Öl 96,9 -1,4%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Podcast

Hot Stocks heute: NVIDIA unter Druck: CEO-Affäre, China-Spionage & KI-Beben – Trade der Woche: DAX Long mit Hebel 5

Hot Stocks heute: NVIDIA unter Druck: CEO-Affäre, China-Spionage & KI-Beben – Trade der Woche: DAX Long mit Hebel 5

Nach dem Börsenbeben bleibt die Nervosität an den Märkten hoch. Besonders die Tech- und KI-Aktien stehen unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
39.57 EUR -2.38 EUR -5.67 %
Charts | News | Analysen
IREN LTD.
18.90 EUR -0.55 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
159.38 EUR -8.12 EUR -4.85 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
26,020.09 EUR 199.73 EUR 0.77 %
News | Analysen

Bei NVIDIA sorgt eine brisante Affäre um CEO Jensen Huang und mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdienstaktivitäten für Schlagzeilen. Gleichzeitig rücken die Finanzierungsprobleme der KI-Branche in den Fokus: Wie lange können CoreWeave und andere Neocloud-Anbieter ihren enormen Kapitalbedarf noch finanzieren?
Außerdem im Blick: Anthropic, OpenAI und die anstehenden Quartalszahlen von CoreWeave und IREN.

Trade der Woche: Ich stelle einen DAX Unlimited Turbo Long mit Hebel 5 (WKN: PG0J2Z) vor. Der DAX zeigt relative Stärke und könnte nach der jüngsten Korrektur erneut Richtung Allzeithoch laufen. Dazu gibt es meine Einschätzung zu Einstieg, Stop-Loss und Kurszielen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den NVIDA Chef, im Trade der Woche stelle ich einen DAX-Long vor.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: Den Rise / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.