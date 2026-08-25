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Hot Stocks heute: NVIDIA vor den Mega-Zahlen: KI-Boom, eigener OpenAI-Chip & Steyr Motors mit 310 Mio. € Auftragsbestand

Hot Stocks heute: NVIDIA vor den Mega-Zahlen: KI-Boom, eigener OpenAI-Chip & Steyr Motors mit 310 Mio. € Auftragsbestand

NVIDIA steht vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen.

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Der Umsatz könnte im Jahresvergleich erneut um rund 90 % steigen - doch gleichzeitig entwickelt OpenAI gemeinsam mit Broadcom eigene KI-Chips, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren und Kosten zu senken. Kann NVIDIA seine Ausnahmestellung in der KI-Industrie verteidigen?
Außerdem im Fokus: Steyr Motors. Nach dem spektakulären Anstieg von rund 28 auf über 400 Euro und dem anschließenden Absturz zurück in die Region um 28 Euro stellt sich die Frage: Ist die Aktie jetzt wieder interessant? Trotz Umsatz- und Gewinnwarnung verfügt Steyr Motors über einen Auftragsbestand von rund 310 Mio. Euro. Zu den prominenten Kunden zählen die Navy SEALs, zudem bestehen Chancen durch KNDS, unbemannte Systeme und mobile Energieversorgung. Wir analysieren die aktuellen Chancen und Risiken bei Steyr Motors, die nächsten charttechnischen Marken und warum das vierte Quartal für den Rüstungsspezialisten entscheidend werden könnte.
Darüber hinaus: SAP nach der UBS-Abstufung, die Salesforce-Zahlen und die entscheidende Frage, wie stark Softwareunternehmen mit KI tatsächlich Geld verdienen können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Deutsche Bank und den traditionell schwachen Börsenmonat September.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Erwartungen an die NVIDA-Zahlen sowie über Steyr Motors. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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