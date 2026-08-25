Hot Stocks heute: NVIDIA vor den Mega-Zahlen: KI-Boom, eigener OpenAI-Chip & Steyr Motors mit 310 Mio. € Auftragsbestand

Podcast

26.08.26 13:35 Uhr

NVIDIA steht vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen.

• Es wird gewarnt, dass Turbo-Zertifikate hochrisikoreiche Produkte sind, die im Durchschnitt 7 von 10 Kleinanlegern Verluste bringen, und es wird auf die Volatilität der besprochenen Werte hingewiesen.

• Die Aktie von CTS Eventim wird nach starken Halbjahreszahlen und einem erhöhten Kursziel analysiert, wobei ein Kurs über 60 Euro den Weg Richtung 70 Euro eröffnen könnte, inklusive eines Hebel-Longs.

• Der Fokus liegt auf Umsatz, Gewinn, Free Cashflow, steigenden Preisen für KI-Server und der enormen Nachfrage nach Rechenzentren, was die Bedeutung von KI-Technologien im Markt unterstreicht.

Der Umsatz könnte im Jahresvergleich erneut um rund 90 % steigen - doch gleichzeitig entwickelt OpenAI gemeinsam mit Broadcom eigene KI-Chips, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren und Kosten zu senken. Kann NVIDIA seine Ausnahmestellung in der KI-Industrie verteidigen?

Außerdem im Fokus: Steyr Motors. Nach dem spektakulären Anstieg von rund 28 auf über 400 Euro und dem anschließenden Absturz zurück in die Region um 28 Euro stellt sich die Frage: Ist die Aktie jetzt wieder interessant? Trotz Umsatz- und Gewinnwarnung verfügt Steyr Motors über einen Auftragsbestand von rund 310 Mio. Euro. Zu den prominenten Kunden zählen die Navy SEALs, zudem bestehen Chancen durch KNDS, unbemannte Systeme und mobile Energieversorgung. Wir analysieren die aktuellen Chancen und Risiken bei Steyr Motors, die nächsten charttechnischen Marken und warum das vierte Quartal für den Rüstungsspezialisten entscheidend werden könnte.

Darüber hinaus: SAP nach der UBS-Abstufung, die Salesforce-Zahlen und die entscheidende Frage, wie stark Softwareunternehmen mit KI tatsächlich Geld verdienen können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Deutsche Bank und den traditionell schwachen Börsenmonat September.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Erwartungen an die NVIDA-Zahlen sowie über Steyr Motors. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.