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Hot Stocks heute: Öl fällt trotz Krise: Lufthansa, BASF und Palantir vor dem nächsten großen Move?

10.06.26 15:54 Uhr

Geopolitische Spannungen an der Straße von Hormus sorgen für Nervosität an den Märkten - doch der Ölpreis fällt. Was bedeutet das für Lufthansa, BASF und andere ölabhängige Aktien? Außerdem: Klaus-Michael Kühne erhöht seinen Anteil an der Lufthansa, BASF kämpft mit dem schwierigsten Marktumfeld seit Jahrzehnten, E.ON steht vor einem möglichen Kaufsignal und Palantir gerät trotz KI-Boom zunehmend unter Druck.

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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Münchener Rück, E.ON, Palantir und Lufthansa. Für mehr Details, hört doch mal rein. Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!

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Bildquellen: finanzen.net