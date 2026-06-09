Hot Stocks heute: Öl fällt trotz Krise: Lufthansa, BASF und Palantir vor dem nächsten großen Move?
Geopolitische Spannungen an der Straße von Hormus sorgen für Nervosität an den Märkten - doch der Ölpreis fällt. Was bedeutet das für Lufthansa, BASF und andere ölabhängige Aktien? Außerdem: Klaus-Michael Kühne erhöht seinen Anteil an der Lufthansa, BASF kämpft mit dem schwierigsten Marktumfeld seit Jahrzehnten, E.ON steht vor einem möglichen Kaufsignal und Palantir gerät trotz KI-Boom zunehmend unter Druck.
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Münchener Rück, E.ON, Palantir und Lufthansa. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere E.ON News
Bildquellen: finanzen.net