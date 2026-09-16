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Hot Stocks heute: Öl, Fed, großer Verfall: Kommt jetzt Bewegung in den DAX?

Hot Stocks heute: Öl, Fed, großer Verfall: Kommt jetzt Bewegung in den DAX?

Der Ölpreis gibt leicht nach, während die US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gestiegen sind. Gleichzeitig bleibt die Lage im Nahen Osten ein entscheidender Unsicherheitsfaktor für die Märkte.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Kupferpreis
14,044.85 USD 1.00 USD 0.01 %
News
Ölpreis (Brent)
107.04 USD -1.71 USD -1.57 %
News
Ölpreis (WTI)
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News
Indizes
DAX 40
25,489.06 EUR 86.78 EUR 0.34 %
News | Analysen

Dazu: Die US-Notenbank und die Zinsentscheidung als möglicher Kurstreiber, der große Verfall an den Terminbörsen am Freitag.

Außerdem im Fokus: der stark gestiegene Kupferpreis, die Bedeutung von Kupfer für den Ausbau von KI-Rechenzentren und die Frage, was ein nachlassender KI-Investitionsboom für den Rohstoff bedeuten könnte.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl, DAX und FED. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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