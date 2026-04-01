Hot Stocks heute: Ölpreis-Alarm trotz Stillstand im Iran-Konflikt - Aktien-Check: Drägerwerk und Siemens Healthineers

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Der Iran-Konflikt bleibt festgefahren - und genau das treibt den Ölpreis weiter nach oben. Brent notiert bereits bei 114 USD, während die OPEC zunehmend unter Druck gerät und geopolitische Risiken wie die Blockade der Straße von Hormus die Märkte belasten. Gleichzeitig zeigen die US-Börsen erste Schwächesignale auf Rekordniveau, während Europa bereits unter die 200-Tage-Linie rutscht.

Im Fokus steht zudem der Nasdaq 100: Kommt jetzt die Korrektur? Welche Rolle spielen die anstehenden Big-Tech-Zahlen und die massiven KI-Investitionen der Tech-Giganten? Im Aktien-Check analysieren wir Drägerwerk und Siemens Healthineers - zwei spannende MedTech-Werte mit Chancen, aber auch klaren Herausforderungen bei Margen und Wachstum. Wo lohnt sich ein Einstieg und wo ist Vorsicht geboten? Jetzt reinhören für deine tägliche Dosis Börse, Trends und Trading-Setups!

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.