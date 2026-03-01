Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung

Podcast

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt bewegt aktuell die Märkte. In diesem Podcast analysiere ich die Hintergründe der Kursgewinne bei BASF, LANXESS, WACKER CHEMIE und Brenntag - und erkläre, warum steigende Preise trotz hoher Energiekosten ein entscheidender Faktor sind.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Aktien und Branchen, die auf die Watchlist gehören. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.