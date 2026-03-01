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Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung

25.03.26 13:45 Uhr
Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung | finanzen.net

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt bewegt aktuell die Märkte. In diesem Podcast analysiere ich die Hintergründe der Kursgewinne bei BASF, LANXESS, WACKER CHEMIE und Brenntag - und erkläre, warum steigende Preise trotz hoher Energiekosten ein entscheidender Faktor sind.

Werte in diesem Artikel
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DAX 40
22.958,9 PKT 322,0 PKT 1,42%
Charts|News|Analysen

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Bildquellen: finanzen.net

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