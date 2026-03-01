DAX23.640 -1,4%Est505.780 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -2,5%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.767 -0,7%Euro1,1596 -0,1%Öl91,49 +0,1%Gold5.179 -0,2%
Podcast

Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck

09.03.26 23:49 Uhr
Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck | finanzen.net

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu: Angriffe auf Öl-Anlagen und Infrastruktur in der Golfregion sorgen für große Unsicherheit an den Energiemärkten. Der Ölpreis steigt zeitweise deutlich, während Investoren weltweit Risiken abbauen. Gleichzeitig geraten die Aktienmärkte unter Druck - auch der DAX fällt auf wichtige Unterstützungsniveaus. 

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Lage im Nahen Osten und die Auswirkungen auf die Ölpreise. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

