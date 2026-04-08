Hot Stocks heute: Ölpreis unter 100 USD als Schlüssel: Warum Aktienmärkte trotz Politikrisiken Chancen haben - Trade der Woche Siemens

Podcast

Nach der starken Marktbewegung der letzten Tage konsolidieren die Börsen - doch die Grundtendenz bleibt positiv. In diesem Podcast analysieren wir, warum der Ölpreis die zentrale Stellschraube für Aktienmärkte, Inflation und Politik ist und weshalb ein Niveau unter 100 US-Dollar entscheidend für weiter steigende Kurse sein könnte.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl und Siemens als Long-Chance. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.