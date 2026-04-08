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Hot Stocks heute: Ölpreis unter 100 USD als Schlüssel: Warum Aktienmärkte trotz Politikrisiken Chancen haben - Trade der Woche Siemens

09.04.26 17:42 Uhr
Hot Stocks heute: Ölpreis unter 100 USD als Schlüssel: Warum Aktienmärkte trotz Politikrisiken Chancen haben - Trade der Woche Siemens | finanzen.net

Nach der starken Marktbewegung der letzten Tage konsolidieren die Börsen - doch die Grundtendenz bleibt positiv. In diesem Podcast analysieren wir, warum der Ölpreis die zentrale Stellschraube für Aktienmärkte, Inflation und Politik ist und weshalb ein Niveau unter 100 US-Dollar entscheidend für weiter steigende Kurse sein könnte.

Werte in diesem Artikel
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Siemens AG
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl und Siemens als Long-Chance. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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