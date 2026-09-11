Hot Stocks heute: One Billion Dollar Umsatz – das nächste Ziel der US-Tech-Giganten? | DAX unter Druck & KI-Boom

Podcast

11.09.26 11:45 Uhr

Billion US-Dollar Umsatz – das neue Ziel der US-Tech-Giganten?

• Hochrisikohaltige Finanzprodukte wie Turbo-Zertifikate sind für Kleinanleger riskant, da 7 von 10 Anleger Verluste erleiden können.

• Die EZB, US-Inflationsdaten und die Zinspolitik der FED tragen zusätzlich zur Volatilität bei.

• Der DAX fällt unter 25.600 Punkte, Öl notiert über 100 US-Dollar, und der bevorstehende Verfallstermin sorgt für Unsicherheit an den Märkten.

NVIDIA, Amazon, Alphabet und Co. stoßen in eine neue Dimension vor. Der KI-Boom sorgt für gewaltige Investitionen in Rechenzentren, Chips, Strom und Cloud-Infrastruktur. NVIDIA könnte dabei als eines der ersten Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar Umsatz erreichen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den DAX und US-Tech-Giganten. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.