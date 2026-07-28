Hot Stocks heute: PayPal Long! Jetzt auf die Übernahme spekulieren? Unser Trade der Woche
Mitten in der Berichtssaison stehen heute die Zahlen von Deutsche Bank, DWS und vor allem PayPal im Fokus.
Werte in diesem Artikel
Während die Deutsche Bank mit starken Quartalszahlen und einem neuen Aktienrückkaufprogramm überzeugt, sorgt bei PayPal weniger das operative Geschäft als vielmehr die anhaltende Übernahmespekulation für Fantasie. Stripe und Advent International sollen Interesse an einer Übernahme haben - kommt ein höheres Angebot, könnte die Aktie weiter zulegen. Im Trade der Woche analysieren wir die Chancen eines Long-Setups, die wichtigsten charttechnischen Marken sowie das Chancen-Risiko-Verhältnis eines Turbo-Longs. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Quartalszahlen und erklären, warum 70 bis 75 US-Dollar für die PayPal-Aktie erreichbar sein könnten.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net
Aktuelle PayPal Aktie News
PayPal Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.21
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.20
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.19
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.19
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.18
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets