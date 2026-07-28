DAX 25.508 +0,2%ESt50 6.261 -0,5%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,46 -0,5%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.444 +0,7%Euro 1,1379 -0,1%Öl 89,5 +6,4%Gold 4.022 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Podcast

Hot Stocks heute: PayPal Long! Jetzt auf die Übernahme spekulieren? Unser Trade der Woche

Hot Stocks heute: PayPal Long! Jetzt auf die Übernahme spekulieren? Unser Trade der Woche

Mitten in der Berichtssaison stehen heute die Zahlen von Deutsche Bank, DWS und vor allem PayPal im Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
50.80 EUR -0.60 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Hang Seng
25,310.85 HKD 103.67 HKD 0.41 %
News | Analysen
Nikkei 225
61,434.19 JPY -930.73 JPY -1.49 %
News | Analysen
TOPIX INDEX (Tokyo)
3,974.03 JPY 10.44 JPY 0.26 %
News | Analysen

Während die Deutsche Bank mit starken Quartalszahlen und einem neuen Aktienrückkaufprogramm überzeugt, sorgt bei PayPal weniger das operative Geschäft als vielmehr die anhaltende Übernahmespekulation für Fantasie. Stripe und Advent International sollen Interesse an einer Übernahme haben - kommt ein höheres Angebot, könnte die Aktie weiter zulegen. Im Trade der Woche analysieren wir die Chancen eines Long-Setups, die wichtigsten charttechnischen Marken sowie das Chancen-Risiko-Verhältnis eines Turbo-Longs. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Quartalszahlen und erklären, warum 70 bis 75 US-Dollar für die PayPal-Aktie erreichbar sein könnten.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Aktuelle PayPal Aktie News

Werbung

PayPal Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets