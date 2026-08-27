Hot Stocks heute: PayPal-Schock: Übernahme geplatzt - Aktie stürzt 15%! NVIDIA mit Warnsignalen & DAX vor dem September
PayPal unter Druck: Das Übernahmeangebot über rund 50 Mrd. US-Dollar ist vom Tisch - die Aktie stürzt rund 15 % ab und unser Long-Trade im Bulle & Bär Depot wird mit Verlust ausgestoppt.
Werte in diesem Artikel
Dazu: NVIDIA mit starken Zahlen, aber auffälligen Entwicklungen bei Forderungen, Zahlungszielen und Cashflow. Meta einigt sich auf einen 18-Mrd.-Dollar-Vergleich. Außerdem im Fokus: DAX bei 26.500 Punkten, DEUTZ mit starkem Momentum, saisonale Risiken im September und die Auswirkungen von Jackson Hole sowie der US-Anleihepolitik.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets