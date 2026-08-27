Hot Stocks heute: PayPal-Schock: Übernahme geplatzt - Aktie stürzt 15%! NVIDIA mit Warnsignalen & DAX vor dem September

Podcast

28.08.26 12:24 Uhr

PayPal unter Druck: Das Übernahmeangebot über rund 50 Mrd. US-Dollar ist vom Tisch - die Aktie stürzt rund 15 % ab und unser Long-Trade im Bulle & Bär Depot wird mit Verlust ausgestoppt.

• Im Podcast werden die Erwartungen an NVIDIA-Zahlen, die Lage bei Steyr Motors, sowie die Profitabilität von KI-Softwareunternehmen und die Bedeutung des vierten Quartals für Rüstungsspezialisten diskutiert.

• Steyr Motors erlebte einen starken Kursanstieg und einen anschließenden Rücksetzer, besitzt aber einen hohen Auftragsbestand von 310 Mio. Euro und könnte durch unbemannte Systeme und mobile Energieversorgung wieder interessant werden.

• OpenAI und Broadcom entwickeln eigene KI-Chips, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern und Kosten zu senken, während NVIDIAs Marktstellung im KI-Sektor weiterhin im Fokus steht.

Dazu: NVIDIA mit starken Zahlen, aber auffälligen Entwicklungen bei Forderungen, Zahlungszielen und Cashflow. Meta einigt sich auf einen 18-Mrd.-Dollar-Vergleich. Außerdem im Fokus: DAX bei 26.500 Punkten, DEUTZ mit starkem Momentum, saisonale Risiken im September und die Auswirkungen von Jackson Hole sowie der US-Anleihepolitik.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über PayPal, NVIDA und DEUTZ. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.