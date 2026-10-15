Hot Stocks heute: Porsche vor dem Comeback? 30% Potenzial bei STO & Drohnenabwehr-Aktie im Fokus

Podcast

15.10.26 11:43 Uhr

Die Börse steht unter Druck: Trotz guter Unternehmenszahlen geraten Tech-Aktien, KI-Konzerne und Halbleiterwerte unter Verkaufsdruck. Gleichzeitig bleiben die Energiekosten hoch und der Kampf um frisches Kapital verschärft sich. Doch genau jetzt könnten sich spannende Aktienchancen ergeben!

• Der Dämmstoffspezialist STO zeigt eine solide Bilanz und könnte bei einer Erholung der Bauwirtschaft aufholen.

• Porsche könnte mit einer neuen Strategie und Fokus auf Profitabilität vor einem Turnaround stehen.

Wir schauen auf drei interessante Aktien: Porsche könnte mit einer neuen Strategie und einer stärkeren Fokussierung auf Profitabilität vor einem Turnaround stehen. Der Dämmstoffspezialist STO überzeugt mit solider Bilanz, hoher Eigenkapitalquote und möglichem Aufholpotenzial bei einer Erholung der Bauwirtschaft. Außerdem analysieren wir Electro Optic Systems (EOS): Der australische Spezialist für Drohnenabwehr profitiert von einem dynamisch wachsenden Markt, stark steigenden Umsätzen und einem hohen Auftragsbestand.

Welche Aktie bietet jetzt die spannendste Chance? Und warum setzen große Investoren zunehmend auf Value statt auf teure Wachstumswerte?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.