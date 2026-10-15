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Podcast

Hot Stocks heute: Porsche vor dem Comeback? 30% Potenzial bei STO & Drohnenabwehr-Aktie im Fokus

Hot Stocks heute: Porsche vor dem Comeback? 30% Potenzial bei STO & Drohnenabwehr-Aktie im Fokus

Die Börse steht unter Druck: Trotz guter Unternehmenszahlen geraten Tech-Aktien, KI-Konzerne und Halbleiterwerte unter Verkaufsdruck. Gleichzeitig bleiben die Energiekosten hoch und der Kampf um frisches Kapital verschärft sich. Doch genau jetzt könnten sich spannende Aktienchancen ergeben!

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electro Optic Systems LtdShs
5.40 EUR -0.43 EUR -7.35 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.11 EUR -0.14 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
STO SE & Co. KGaA
99.00 EUR -2.00 EUR -1.98 %
Charts | News | Analysen

Wir schauen auf drei interessante Aktien: Porsche könnte mit einer neuen Strategie und einer stärkeren Fokussierung auf Profitabilität vor einem Turnaround stehen. Der Dämmstoffspezialist STO überzeugt mit solider Bilanz, hoher Eigenkapitalquote und möglichem Aufholpotenzial bei einer Erholung der Bauwirtschaft. Außerdem analysieren wir Electro Optic Systems (EOS): Der australische Spezialist für Drohnenabwehr profitiert von einem dynamisch wachsenden Markt, stark steigenden Umsätzen und einem hohen Auftragsbestand.

Welche Aktie bietet jetzt die spannendste Chance? Und warum setzen große Investoren zunehmend auf Value statt auf teure Wachstumswerte?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz Buy UBS AG

Information

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