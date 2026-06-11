Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab

Podcast

Der DAX kämpft um die Marke von 25.000 Punkten, während der EURO STOXX 50 bereits neue Rekorde markiert. Gleichzeitig fällt der Ölpreis deutlich, nachdem sich Hinweise auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran verdichten und die Straße von Hormus wieder geöffnet werden könnte.

Im Fokus dieser Ausgabe steht jedoch der Trade der Woche: Die Porsche-Aktie bricht nach einer positiven Analystenstudie von Goldman Sachs aus einer zwölfmonatigen Seitwärtsbewegung aus. Sind jetzt 54 oder sogar 60 Euro möglich? Welche Chancen bieten Porsche AG und die Porsche Holding? Und warum könnte eine überraschende Erholung der europäischen Autoaktien gerade erst beginnen?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Porsche und Porsche Automobil Holding. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.