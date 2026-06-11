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Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab

15.06.26 14:39 Uhr
Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab | finanzen.net

Der DAX kämpft um die Marke von 25.000 Punkten, während der EURO STOXX 50 bereits neue Rekorde markiert. Gleichzeitig fällt der Ölpreis deutlich, nachdem sich Hinweise auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran verdichten und die Straße von Hormus wieder geöffnet werden könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
50,32 EUR 1,23 EUR 2,51%
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Im Fokus dieser Ausgabe steht jedoch der Trade der Woche: Die Porsche-Aktie bricht nach einer positiven Analystenstudie von Goldman Sachs aus einer zwölfmonatigen Seitwärtsbewegung aus. Sind jetzt 54 oder sogar 60 Euro möglich? Welche Chancen bieten Porsche AG und die Porsche Holding? Und warum könnte eine überraschende Erholung der europäischen Autoaktien gerade erst beginnen?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Porsche und Porsche Automobil Holding. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
11.06.2026Porsche vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Porsche vz BuyUBS AG
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2026Porsche vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Porsche vz BuyUBS AG
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
30.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

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