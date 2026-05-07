DAX24.429 -1,0%Est505.921 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 ±-0,0%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.010 -0,3%Euro1,1773 +0,4%Öl100,3 -3,0%Gold4.722 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester erwartet -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu
Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag? Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Podcast

Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag?

08.05.26 14:51 Uhr
Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag? | finanzen.net

Die Stimmung an der Wall Street erreicht ein gefährliches Extrem: 60 % aller Optionen auf den S&P 500 sind Calls, der Nasdaq 100 steigt seit April um 25 % und die Angst, die Rally zu verpassen, treibt Anleger massiv in den Markt. Doch genau solche Euphoriephasen enden oft abrupt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
101,66 EUR -6,28 EUR -5,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
181,38 EUR 1,38 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.231,20 EUR -116,40 EUR -8,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.423,2 PKT -240,4 PKT -0,97%
Charts|News|Analysen

Im Podcast analysieren wir die überhitzte Stimmung an den US-Börsen, den fragwürdigen KI-Investitionsboom rund um CoreWeave und NVIDIA sowie die Risiken hinter den Milliardeninvestitionen im AI-Sektor. Außerdem: Rheinmetall unter Druck trotz Marine-Fantasie, das milliardenschwere Fregattenprojekt der Bundeswehr und warum der DAX technisch angeschlagen wirkt.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über CoreWeave und Rheinmetall. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
14:21Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
13:36Rheinmetall BuyUBS AG
08:01Rheinmetall OutperformBernstein Research
08:01Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14:21Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
13:36Rheinmetall BuyUBS AG
08:01Rheinmetall OutperformBernstein Research
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen