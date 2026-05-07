Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag?

Podcast

Die Stimmung an der Wall Street erreicht ein gefährliches Extrem: 60 % aller Optionen auf den S&P 500 sind Calls, der Nasdaq 100 steigt seit April um 25 % und die Angst, die Rally zu verpassen, treibt Anleger massiv in den Markt. Doch genau solche Euphoriephasen enden oft abrupt.

Im Podcast analysieren wir die überhitzte Stimmung an den US-Börsen, den fragwürdigen KI-Investitionsboom rund um CoreWeave und NVIDIA sowie die Risiken hinter den Milliardeninvestitionen im AI-Sektor. Außerdem: Rheinmetall unter Druck trotz Marine-Fantasie, das milliardenschwere Fregattenprojekt der Bundeswehr und warum der DAX technisch angeschlagen wirkt.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über CoreWeave und Rheinmetall. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.