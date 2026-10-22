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Hot Stocks heute: S&P Global: 20 % Kurspotenzial? KI-Boom treibt Ratings! Dazu Meta & SAP im Check

Hot Stocks heute: S&P Global: 20 % Kurspotenzial? KI-Boom treibt Ratings! Dazu Meta & SAP im Check

S&P Global mit 20 % Kurspotenzial? Der Daten- und Indexanbieter profitiert vom KI-Boom, steigenden Rating-Umsätzen und milliardenschweren Anleiheemissionen der großen Cloud-Konzerne. Die Aktie steht vor den nächsten Quartalszahlen im Fokus: Sind Kurse von 500 bis 510 US-Dollar möglich?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
603.90 EUR -21.60 EUR -3.45 %
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SAP SE
212.20 EUR 5.15 EUR 2.49 %
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Meta, SAP und S&P Global. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14:01 SAP SE Neutral UBS AG
13:26 SAP SE Overweight Barclays Capital
10:46 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
10:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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