Hot Stocks heute: S&P Global: 20 % Kurspotenzial? KI-Boom treibt Ratings! Dazu Meta & SAP im Check

KI-Nachrichtenüberblick

• Elon Musk plant, seine Unternehmen auf KI, Cloud und Superintelligenz zu fokussieren, während Netflix beim Umsatzwachstum schwächelt.

• Der Podcast von finanzen.net diskutiert die Entwicklungen bei SpaceX, Netflix und Porsche sowie die Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.