Hot Stocks heute: S&P Global: 20 % Kurspotenzial? KI-Boom treibt Ratings! Dazu Meta & SAP im Check
S&P Global mit 20 % Kurspotenzial? Der Daten- und Indexanbieter profitiert vom KI-Boom, steigenden Rating-Umsätzen und milliardenschweren Anleiheemissionen der großen Cloud-Konzerne. Die Aktie steht vor den nächsten Quartalszahlen im Fokus: Sind Kurse von 500 bis 510 US-Dollar möglich?
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net