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Hot Stocks heute: Schweinezyklus erklärt: Droht der Chipindustrie nach dem KI-Boom der große Absturz?

Hot Stocks heute: Schweinezyklus erklärt: Droht der Chipindustrie nach dem KI-Boom der große Absturz?

Der KI-Boom sorgt für Rekordgewinne bei den Halbleiterherstellern. Doch genau in solchen Phasen entsteht häufig der sogenannte Schweinezyklus - ein wirtschaftliches Phänomen, das bereits mehrfach zu massiven Überkapazitäten in der Chipindustrie geführt hat.

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In dieser Folge erklären wir leicht verständlich, wie der Schweinezyklus funktioniert, warum aktuell Milliarden in neue Chipfabriken investiert werden und weshalb Anleger trotz Rekordumsätzen vorsichtig bleiben sollten. Befinden wir uns noch mitten im Boom oder wird bereits der Grundstein für das nächste Überangebot gelegt?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den sogenannten Schweinezyklus Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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