Hot Stocks heute: Singulus mit Elon Musk-Fantasie? DWS raus, Deutsche Bank rein!

Podcast

16.10.26 16:28 Uhr

Spekulationen um Singulus Technology und Elon Musks Solarpläne sorgen für Fantasie an der Börse. Dazu erklärt sich, warum Fondsmanager Dr. Jens Erhardt bei der DWS Positionen abbaut und stattdessen auf die Deutsche Bank setzt. Und der DAX? Der könnte Kurs auf 26.000 Punkte nehmen.

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• Porsche könnte mit einer neuen Strategie und Fokus auf Profitabilität vor einem Turnaround stehen.

Der DAX zeigt neue Stärke und könnte sich in Richtung 26.000 Punkte bewegen. Gleichzeitig rücken spannende Einzelaktien in den Fokus: Fondsmanager Dr. Jens Erhardt reduziert seine Position bei der DWS und setzt verstärkt auf die Deutsche Bank. Warum hält er die Bank im europäischen Vergleich für günstig bewertet? Und weshalb sieht er bei der Commerzbank weniger Kurspotenzial?

Für zusätzliche Börsenfantasie sorgt Singulus Technology. Spekulationen über mögliche Verbindungen zu Elon Musks Solarplänen und dem Aufbau neuer Solarmodulfabriken in den USA treiben das Interesse an der Aktie. Singulus liefert Maschinen für die Produktion und Beschichtung von Solarmodulen. Könnte das Unternehmen von geplanten Investitionen in Solarenergie und den Strombedarf von KI-Rechenzentren profitieren?

Außerdem im Podcast: die Aussichten für den DAX, die Entwicklung des NASDAQ und die saisonale Stärke an den Aktienmärkten.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.