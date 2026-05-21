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Hot Stocks heute: SpaceX-Countdown & OHB-Hype: Explodiert die Satellitenfantasie? Warum Brasilien jetzt Milliarden anzieht

22.05.26 13:00 Uhr
Hot Stocks heute: SpaceX-Countdown & OHB-Hype: Explodiert die Satellitenfantasie? Warum Brasilien jetzt Milliarden anzieht | finanzen.net

Neue Spannungen zwischen den USA, dem Iran und China sorgen für Nervosität an den Märkten.

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Die neue Schwerlastrakete V3 von SpaceX sorgt weltweit für Spannung: Mehrfach verschobener Start, Mondfantasie, Satelliten-Boom und ein möglicher Mega-IPO. Gleichzeitig explodiert die Aktie von OHB - getrieben von SpaceX-Euphorie, Rüstungsprojekten und Europas Aufholjagd im All. Doch ist die Bewertung noch realistisch?

Außerdem im Fokus: Warum Brasilien plötzlich als einer der spannendsten Emerging Markets gilt. Zinssenkungsfantasie, Rohstoffboom, starke Exporte nach China und Chancen bei Aktien wie Embraer oder Vibra Energia. Dazu ETFs auf den brasilianischen Markt und die große Lateinamerika-Story.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir OHB, Embraer, Vibra Energia und den iShares MSCI Brazil. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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