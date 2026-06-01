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Hot Stocks heute: SpaceX startet durch - Porsche vor Ausbruch, FMC mit Kaufsignal und Euro Stoxx 50 Rekordjagd

12.06.26 11:24 Uhr
Hot Stocks heute: SpaceX startet durch - Porsche vor Ausbruch, FMC mit Kaufsignal und Euro Stoxx 50 Rekordjagd | finanzen.net

Der historische Börsengang von SpaceX elektrisiert die Märkte. Bereits vor dem offiziellen Handelsstart werden die Aktien deutlich über Ausgabepreis gehandelt.

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Wir analysieren die Chancen und Risiken des IPOs, die neue Börsenformel "MANGOS" und die Auswirkungen auf den Technologiesektor.

Goldman Sachs wird überraschend bullish für Porsche und sieht deutliches Gewinnpotenzial bis 2030. Gleichzeitig startet Fresenius Medical Care (FMC) ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und setzt auf neue Dialyse-Technologien. Dazu blicken wir auf die Rekordjagd des Euro Stoxx 50, die EZB-Zinsentscheidung, fallende Ölpreise und die zunehmenden Risiken durch steigende Anleiherenditen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über SpaceX, Porsche und Fresenius Medical Care

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net