Hot Stocks heute: SpaceX + Tesla: Musk plant Mega-Fusion! Netflix-Short springt an

Podcast

21.10.26 12:30 Uhr

SpaceX und Tesla vor der Fusion?

• Es wird betont, dass die besprochenen Aktien und Produkte sehr volatil sind und keine Kaufempfehlungen darstellen.

• Im Podcast "Hot Bets" werden SpaceX und Netflix thematisiert, wobei auf die hohen Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten hingewiesen wird.

• Elon Musk könnte seine Unternehmen auf KI, Cloud und Superintelligenz fokussieren, während Netflix beim Umsatzwachstum schwächelt.

Elon Musk könnte seine Imperien bündeln und alles auf KI, Cloud und Superintelligenz setzen. Gleichzeitig schwächelt Netflix beim Umsatzwachstum – unser Short liegt vorn! Dazu: Porsche im Bulle & Bär Depot.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über SpaceX und Netflix. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.