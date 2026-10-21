Hot Stocks heute: SpaceX + Tesla: Musk plant Mega-Fusion! Netflix-Short springt an
SpaceX und Tesla vor der Fusion?
Werte in diesem Artikel
Elon Musk könnte seine Imperien bündeln und alles auf KI, Cloud und Superintelligenz setzen. Gleichzeitig schwächelt Netflix beim Umsatzwachstum – unser Short liegt vorn! Dazu: Porsche im Bulle & Bär Depot.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net