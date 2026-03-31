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Hot Stocks heute: Starke US-Indizes  - SAP überrascht, Intel comeback & drei heiße Übernahmekandidaten im Fokus

24.04.26 15:27 Uhr
Hot Stocks heute: Starke US-Indizes  - SAP überrascht, Intel comeback & drei heiße Übernahmekandidaten im Fokus | finanzen.net

Die US-Indizes steuern auf die vierte Gewinnwoche in Folge zu - allen voran Nasdaq 100 und S&P 500. Während der DAX stabil bleibt, sorgt SAP mit starken Zahlen für Aufmerksamkeit. Intel meldet sich zurück, Netflix tritt auf die Bremse. Außerdem im Fokus: drei spannende Übernahmekandidaten mit Potenzial.

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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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