Hot Stocks heute: Talanx vor dem DAX-Aufstieg? Dazu Konsumflaute, Gold-Rally & Bitcoin-Comeback
Die US-Verbraucher halten sich zurück: Schwache Walmart-Zahlen, Druck bei Nike, Adidas und Luxusaktien wie LVMH und Richemont zeigen, dass der Konsum unter Druck steht.
Werte in diesem Artikel
Gleichzeitig sorgen Gold und Bitcoin für Bewegung an den Märkten. Im Fokus der Aktienanalyse: Talanx - der Versicherer mit Rekordergebnissen, angehobener Prognose und Chancen auf einen Aufstieg in den DAX 40. Was spricht für die Talanx-Aktie und welche Risiken bringt die Hurrikansaison? Außerdem: US-Staatsanleihen, Öl, Gas und der aktuelle Gold-Trade.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Gold, Öl, Bitcoin und Talanx. Für mehr Details, hört doch mal rein.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net