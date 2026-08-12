DAX 26.022 +0,2%ESt50 6.436 +0,2%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 9,99 +5,3%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 66.494 +6,3%Euro 1,1707 +0,2%Öl 93,7 -0,1%Gold 4.593 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Podcast

Hot Stocks heute: Talanx vor dem DAX-Aufstieg? Dazu Konsumflaute, Gold-Rally & Bitcoin-Comeback

Hot Stocks heute: Talanx vor dem DAX-Aufstieg? Dazu Konsumflaute, Gold-Rally & Bitcoin-Comeback

Die US-Verbraucher halten sich zurück: Schwache Walmart-Zahlen, Druck bei Nike, Adidas und Luxusaktien wie LVMH und Richemont zeigen, dass der Konsum unter Druck steht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
118.20 EUR -1.60 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD 0.05 USD 1.72 %
News
Goldpreis
4,592.41 USD 73.32 USD 1.62 %
News
Ölpreis (Brent)
93.64 USD -0.14 USD -0.15 %
News
Ölpreis (WTI)
86.86 USD 0.03 USD 0.03 %
News

Gleichzeitig sorgen Gold und Bitcoin für Bewegung an den Märkten. Im Fokus der Aktienanalyse: Talanx - der Versicherer mit Rekordergebnissen, angehobener Prognose und Chancen auf einen Aufstieg in den DAX 40. Was spricht für die Talanx-Aktie und welche Risiken bringt die Hurrikansaison? Außerdem: US-Staatsanleihen, Öl, Gas und der aktuelle Gold-Trade.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Gold, Öl, Bitcoin und Talanx. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.