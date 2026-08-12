Hot Stocks heute: Talanx vor dem DAX-Aufstieg? Dazu Konsumflaute, Gold-Rally & Bitcoin-Comeback

Podcast

21.08.26 12:37 Uhr

Die US-Verbraucher halten sich zurück: Schwache Walmart-Zahlen, Druck bei Nike, Adidas und Luxusaktien wie LVMH und Richemont zeigen, dass der Konsum unter Druck steht.

• Es wird betont, dass die besprochenen Anlagen sehr volatil sind und keine Kaufempfehlungen darstellen, da sie mit hohen Risiken verbunden sind.

• Die Diskussion im Podcast "Hot Bets" umfasst auch Öl, Gas, US-Staatsanleihen und den aktuellen Gold-Trade, wobei auf die hohen Risiken bei Turbo-Zertifikaten hingewiesen wird.

• Gold und Bitcoin sorgen für Bewegung an den Märkten, während Talanx mit Rekordergebnissen, einer angehobenen Prognose und Aufstiegschancen in den DAX 40 im Fokus steht.

Gleichzeitig sorgen Gold und Bitcoin für Bewegung an den Märkten. Im Fokus der Aktienanalyse: Talanx - der Versicherer mit Rekordergebnissen, angehobener Prognose und Chancen auf einen Aufstieg in den DAX 40. Was spricht für die Talanx-Aktie und welche Risiken bringt die Hurrikansaison? Außerdem: US-Staatsanleihen, Öl, Gas und der aktuelle Gold-Trade.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Gold, Öl, Bitcoin und Talanx. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.