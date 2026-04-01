Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG

Podcast

Die US-Indizes steuern auf die vierte Gewinnwoche in Folge zu - allen voran Nasdaq 100 und S&P 500. Während der DAX stabil bleibt, sorgt SAP mit starken Zahlen für Aufmerksamkeit. Intel meldet sich zurück, Netflix tritt auf die Bremse. Außerdem im Fokus: drei spannende Übernahmekandidaten mit Potenzial.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Prognosen bei Apple, Alphabet, Meta und MSF sowie über eine mögliche Korrektur beim Nasdaq. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.