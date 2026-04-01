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Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG

27.04.26 14:35 Uhr
Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG | finanzen.net

Die US-Indizes steuern auf die vierte Gewinnwoche in Folge zu - allen voran Nasdaq 100 und S&P 500. Während der DAX stabil bleibt, sorgt SAP mit starken Zahlen für Aufmerksamkeit. Intel meldet sich zurück, Netflix tritt auf die Bremse. Außerdem im Fokus: drei spannende Übernahmekandidaten mit Potenzial.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.202,9 PKT 74,0 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Prognosen bei Apple, Alphabet, Meta und MSF sowie über eine mögliche Korrektur beim Nasdaq. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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