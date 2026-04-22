DAX24.116 -0,3%Est505.876 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 -2,6%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.451 -0,6%Euro1,1692 -0,1%Öl102,2 +0,7%Gold4.736 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Tesla überrascht positiv -- Siemens Energy, LPKF, VW, ServiceNow, STMicroelectronics, Sk hynix, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co, Honeywell. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Scout24-Aktie
RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Podcast

Hot Stocks heute: Tech wird plötzlich Value? Goldman sieht Chancen - Tesla wackelt, MTU vor Comeback?

23.04.26 13:43 Uhr
Hot Stocks heute: Tech wird plötzlich Value? Goldman sieht Chancen - Tesla wackelt, MTU vor Comeback? | finanzen.net

Die US-Indizes laufen weiter - angetrieben von Tech-Aktien. Doch laut Goldman Sachs könnten Software-Werte jetzt echte Value-Chancen bieten. Wir sprechen über Adobe als Trade der Woche, hinterfragen Teslas Vision und analysieren MTU mit starkem Servicegeschäft. Ist Tech jetzt das neue Value?

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
296,60 EUR -5,50 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
320,65 EUR -12,10 EUR -3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.133,6 PKT -61,3 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Tech, Tesla und MTU. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
08:36Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:01Tesla HoldJefferies & Company Inc.
08:01Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:36Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:01Tesla HoldJefferies & Company Inc.
20.04.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen