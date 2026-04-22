Hot Stocks heute: Tech wird plötzlich Value? Goldman sieht Chancen - Tesla wackelt, MTU vor Comeback?

Podcast

Die US-Indizes laufen weiter - angetrieben von Tech-Aktien. Doch laut Goldman Sachs könnten Software-Werte jetzt echte Value-Chancen bieten. Wir sprechen über Adobe als Trade der Woche, hinterfragen Teslas Vision und analysieren MTU mit starkem Servicegeschäft. Ist Tech jetzt das neue Value?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Tech, Tesla und MTU. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.