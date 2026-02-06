DAX24.836 +0,5%Est506.013 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas22.955 -0,3%Bitcoin57.686 -3,3%Euro1,1917 +0,9%Öl67,80 -0,4%Gold5.026 +1,4%
Podcast

Hot Stocks heute: Thema (Trade) der Woche: Team Hims & Hers oder Team Novo Nordisk

09.02.26 14:16 Uhr
Hot Stocks heute: Thema (Trade) der Woche: Team Hims & Hers oder Team Novo Nordisk | finanzen.net

Super-Bowle Spot sind sehenswert - Zahlen von Spotify, Lyft, Coinbase und  Airbnb.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
14,35 EUR -5,16 EUR -26,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyft
14,39 EUR 0,98 EUR 7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
42,23 EUR 2,23 EUR 5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Spotify
360,50 EUR 8,35 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Spotify, Lyft, Hims & Hers und Novo Nordisk. Für mehr Details, hört doch mal rein

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

