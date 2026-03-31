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Hot Stocks heute: Tim Cook tritt zurück - Adobe vor Comeback: Trade der Woche (BY0QUD)

21.04.26 16:41 Uhr
Hot Stocks heute: Tim Cook tritt zurück - Adobe vor Comeback: Trade der Woche (BY0QUD) | finanzen.net

Paukenschlag bei Apple: CEO Tim Cook tritt zurück und übergibt an John Ternus - was bedeutet das für Innovation, KI-Strategie und die Zukunft des Tech-Giganten? Während Apple beim Thema künstliche Intelligenz eher auf Kooperationen setzt, stellt sich die Frage: War das klug oder wurde der KI-Zug verpasst?

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