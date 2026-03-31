Podcast

Hot Stocks heute: Tim Cook tritt zurück - Adobe vor Comeback: Trade der Woche (BY0QUD)

21.04.26 16:41 Uhr

Paukenschlag bei Apple: CEO Tim Cook tritt zurück und übergibt an John Ternus - was bedeutet das für Innovation, KI-Strategie und die Zukunft des Tech-Giganten? Während Apple beim Thema künstliche Intelligenz eher auf Kooperationen setzt, stellt sich die Frage: War das klug oder wurde der KI-Zug verpasst?

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Apple und Adobe. Für mehr Details, hört doch mal rein. Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform. Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: finanzen.net