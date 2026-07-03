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Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Gold - Warum jetzt eine Kaufchance entsteht | DAX vor 26.000 & neue Krypto-Steuer

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Gold - Warum jetzt eine Kaufchance entsteht | DAX vor 26.000 & neue Krypto-Steuer

Der DAX setzt seinen Höhenflug fort und die Marke von 26.000 Punkten rückt immer näher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
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NASDAQ 100
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Wir sprechen über die aktuellen Marktimpulse, die geplante Besteuerung von Kryptowährungen, den NATO-Gipfel sowie den Börsengang von SK hynix und den Einzug von SpaceX in den NASDAQ 100. Im Trade der Woche steht diesmal Gold im Fokus: Warum sich nach der Korrektur jetzt eine Long-Chance ergeben könnte, welche Kursziele UBS und Goldman Sachs sehen und wie wir den Trade mit einem engen Risikomanagement umsetzen. Außerdem erklären wir, warum sinkende Zinsen, ein schwächerer US-Dollar und die anhaltenden Goldkäufe der Notenbanken den Goldpreis stützen könnten. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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