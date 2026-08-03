Hot Stocks heute: Trade der Woche: LONG auf Rheinmetall - Neue Rekordjagd nach DAX-Allzeithoch?

Podcast

03.08.26 13:47 Uhr

Der DAX erreicht erstmals die Marke von 26.000 Punkten und startet mit einem neuen Allzeithoch in die Börsenwoche. Während die US-Märkte freundlich tendieren und der KOSPI nach seiner Rekordrally deutlich korrigiert, rückt eine Aktie besonders in den Fokus: Rheinmetall.

• Im Podcast „Hot Bets“ wird eine große Pleite im Hedgefonds-Sektor diskutiert, wobei vor den hohen Risiken von Turbo-Zertifikaten gewarnt wird, die nicht für langfristige Anlagen geeignet sind.

• Es besteht die Frage, ob die aktuelle KI-Euphorie ihren Höhepunkt erreicht hat oder ob eine nächste Aufwärtswelle beginnt, insbesondere bei Unternehmen wie Siemens Energy, Rheinmetall und Infineon.

• Die Tech-Aktien wie Microsoft, Amazon, Apple, NVIDIA, AMD und Micron treiben die globale Aktienmarkt-Rally an, während der DAX und Euro Stoxx 50 kurz vor neuen Allzeithochs stehen.

Im Trade der Woche analysieren wir die starken Geschäftszahlen, den Rekord-Auftragsbestand von rund 80 Milliarden Euro, die charttechnische Ausgangslage sowie die Chancen vor den detaillierten Quartalszahlen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über die Chancen bei Rheinmetall. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.