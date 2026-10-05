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Hot Stocks heute: Trade der Woche: PayPal Long – Übernahme-Fantasie treibt die Aktie? | Meta als möglicher Käufer?

05.10.26 16:31 Uhr

PayPal vor dem Comeback? Im „Trade der Woche“ geht es diesmal um einen Long-Trade auf PayPal. Die Aktie ist günstig bewertet, charttechnisch interessant und könnte durch Übernahmefantasie zusätzlichen Rückenwind bekommen. Spekuliert wird unter anderem über Meta als möglichen Käufer. Dazu: bullishe US-Aktienmärkte, Nasdaq auf Allzeithoch, geringe Marktbreite und die Frage, ob jetzt die Nachzügler durchstarten. Außerdem im Fokus: Neuwahlen in Spanien, steigende Frankreich-Zinsen und die EZB.

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Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen KI-Nachrichtenüberblick • Broadcom plant, Anthropic bis zu 42 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der KI-Infrastruktur bereitzustellen, während Nvidia GPUs als Kreditsicherheit nutzt. • Eine neue Übernahme-Story um PayPal sorgt für Marktbewegung, während Kupferpreise unter Druck stehen, beeinflusst durch den starken US-Dollar und die Volatilität an den Märkten. • Der Nasdaq erreicht einen Rekordkurs; Anleger werden vor den hohen Risiken bei Handel mit Turbo-Zertifikaten gewarnt, da 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Paypal. Für mehr Details, hört doch mal rein. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!

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Bildquellen: finanzen.net