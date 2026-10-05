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Hot Stocks heute: Trade der Woche: PayPal Long – Übernahme-Fantasie treibt die Aktie? | Meta als möglicher Käufer?

Hot Stocks heute: Trade der Woche: PayPal Long – Übernahme-Fantasie treibt die Aktie? | Meta als möglicher Käufer?

PayPal vor dem Comeback? Im „Trade der Woche“ geht es diesmal um einen Long-Trade auf PayPal. Die Aktie ist günstig bewertet, charttechnisch interessant und könnte durch Übernahmefantasie zusätzlichen Rückenwind bekommen. Spekuliert wird unter anderem über Meta als möglichen Käufer. Dazu: bullishe US-Aktienmärkte, Nasdaq auf Allzeithoch, geringe Marktbreite und die Frage, ob jetzt die Nachzügler durchstarten. Außerdem im Fokus: Neuwahlen in Spanien, steigende Frankreich-Zinsen und die EZB.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
47.46 EUR 0.60 EUR 1.28 %
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Rohstoffe
Kupferpreis
14,353.85 USD 20.20 USD 0.14 %
News
Ölpreis (Brent)
102.33 USD 0.08 USD 0.08 %
News
Ölpreis (WTI)
91.25 USD 0.14 USD 0.15 %
News

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Paypal. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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