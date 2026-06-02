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Hot Stocks heute: Trade der Woche: Sixt vor dem Ausbruch? SpaceX-IPO, Apple-KI und warum Tech weiter steigen könnte

08.06.26 17:21 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Sixt vor dem Ausbruch? SpaceX-IPO, Apple-KI und warum Tech weiter steigen könnte | finanzen.net

Das Tech-Beben vom Freitag scheint bereits verdaut. Während Anleger auf den milliardenschweren SpaceX-Börsengang blicken und Apple auf seiner Entwicklerkonferenz neue KI-Funktionen präsentiert, bleibt die Frage: Geht die Rallye im Nasdaq weiter? Außerdem im Fokus: Der Trade der Woche auf Sixt.

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Aktien
Sixt SE St.
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Bildquellen: finanzen.net

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