Hot Stocks heute: Trade der Woche: Sixt vor dem Ausbruch? SpaceX-IPO, Apple-KI und warum Tech weiter steigen könnte

Podcast

Das Tech-Beben vom Freitag scheint bereits verdaut. Während Anleger auf den milliardenschweren SpaceX-Börsengang blicken und Apple auf seiner Entwicklerkonferenz neue KI-Funktionen präsentiert, bleibt die Frage: Geht die Rallye im Nasdaq weiter? Außerdem im Fokus: Der Trade der Woche auf Sixt.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Sixt. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.