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Hot Stocks heute: Trade der Woche: Warum Fraport jetzt spannend wird - plus KI- und SpaceX-Update

29.06.26 13:07 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Warum Fraport jetzt spannend wird - plus KI- und SpaceX-Update | finanzen.net

Die neue Börsenwoche startet mit jeder Menge Spannung: Der Konflikt im Nahen Osten flammt erneut auf, doch der Ölpreis bleibt überraschend stabil. Gleichzeitig geraten US-KI-Unternehmen unter Druck, nachdem chinesische Anbieter ihre Modelle massiv verbessert haben. OpenAI verschärft den Zugang zu GPT-5.6, während AWS die Preise für KI-Rechenleistung anhebt und Google erste Kapazitätsgrenzen zieht.

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Außerdem im Fokus: SpaceX steht kurz vor der Aufnahme in den NASDAQ 100. Fließen tatsächlich rund 4 Milliarden US-Dollar an ETF-Geldern in die Aktie - oder wird das Ereignis zum Non-Event? Gleichzeitig sorgen schwache Anleihekurse und Berichte über einen verschobenen OpenAI-Börsengang für Gesprächsstoff.

Im zweiten Teil analysieren wir die Chancen bei Fraport. Mit dem neuen Terminal 3, steigenden Cashflows, sinkenden Schulden und einer attraktiven Bewertung könnte der Flughafenbetreiber vor einer neuen Wachstumsphase stehen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Apple, Microsoft, TKMS und den Anlagenbauer GEA. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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