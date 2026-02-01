DAX25.275 +0,9%Est506.129 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.915 +1,0%Bitcoin57.448 +1,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,19 -1,0%Gold5.049 +1,1%
Podcast

20.02.26 16:35 Uhr
Hot Stocks heute: Trump vertagt Iran-Krise - Airbus wackelt, thyssenkrupp glänzt | finanzen.net

Die Märkte bleiben erstaunlich ruhig trotz geopolitischer Spannungen: Trump verschiebt die Iran-Entscheidung um zehn Tage, während Airbus mit Triebwerksproblemen kämpft. Bayer rutscht erneut ab - dafür sorgt thyssenkrupp mit Spin-off-Fantasie für Rückenwind. Dazu: NVIDIA vor Mega-Deal mit OpenAI, Tesla senkt Cybertruck-Preise und Netflix mischt im Warner-Poker mit.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über thyssenkrupp, Netflix, NVIDIA und vieles mehr.  Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

