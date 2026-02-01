Hot Stocks heute: Trump vertagt Iran-Krise - Airbus wackelt, thyssenkrupp glänzt

Podcast

Die Märkte bleiben erstaunlich ruhig trotz geopolitischer Spannungen: Trump verschiebt die Iran-Entscheidung um zehn Tage, während Airbus mit Triebwerksproblemen kämpft. Bayer rutscht erneut ab - dafür sorgt thyssenkrupp mit Spin-off-Fantasie für Rückenwind. Dazu: NVIDIA vor Mega-Deal mit OpenAI, Tesla senkt Cybertruck-Preise und Netflix mischt im Warner-Poker mit.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über thyssenkrupp, Netflix, NVIDIA und vieles mehr. Für mehr Details, hört doch mal rein.

