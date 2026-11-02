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Hot Stocks heute: TUI-Aktie vor dem nächsten Kurssprung? Ausbruch über 7 Euro – das ist unser Trade der Woche!

Hot Stocks heute: TUI-Aktie vor dem nächsten Kurssprung? Ausbruch über 7 Euro – das ist unser Trade der Woche!

Die Börsen beruhigen sich: Während der DAX charttechnisch aus seiner Flagge nach oben ausbricht, bleiben die US-Tech-Aktien unter Druck. Worauf kommt es jetzt an? Und können Apple und Palantir mit ihren Quartalszahlen neue Impulse setzen?

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7.20 EUR 0.25 EUR 3.54 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,796.26 EUR -21.95 EUR -0.09 %
News | Analysen

Im Mittelpunkt steht unser Trade der Woche: TUI Long! Der Aktie ist der charttechnische Ausbruch über die wichtige Marke von 7 Euro gelungen. Das Kaufsignal könnte den Weg in Richtung 8 Euro ebnen. Auch saisonal spricht einiges für TUI: November und Dezember zählen traditionell zu den stärkeren Börsenmonaten der Aktie.
Zusätzlichen Rückenwind könnten sinkende Ölpreise und der Einstieg des Investors Pale Fire Capital bringen, der seine Beteiligung an TUI auf 5,15 Prozent ausgebaut hat.

Wir schauen auf die Perspektiven des Reisekonzerns, die nächsten Kursziele und eine mögliche Trading-Chance mit einem

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: TUI

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

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