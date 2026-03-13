Hot Stocks heute: UniCredit greift nach der Commerzbank I Trading-Chance mit 65% Rendite | NVIDIA KI-Show & Meta plant Entlassungen

Podcast

UniCredit macht ernst: Die italienische Großbank plant ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank. Bezahlt werden soll ausschließlich mit UniCredit-Aktien - ein Deal mit einem Volumen von maximal 35 Milliarden Euro.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Aktientausch zwischen UniCredit und Commerzbank. Im Trade der Woche stellen wir einen Discount Call vor. In dieser Episode analysieren wir die Übernahmepläne, mögliche Szenarien für die Aktie und eine konkrete Optionsstrategie, mit der sich auch bei seitwärts laufenden Kursen attraktive Renditen erzielen lassen könnten. Außerdem schauen wir auf die wichtigsten Marktthemen der Woche: Die Notenbanken FED und EZB tagen, während gleichzeitig die NVIDIA Entwicklerkonferenz das Silicon Valley dominiert und neue Impulse für den KI-Sektor liefern könnte. Und: Meta denkt offenbar über massive Entlassungen nach, um die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz zu finanzieren. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.