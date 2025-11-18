DAX24.930 +0,3%Est505.995 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold4.997 +1,5%
Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub

13.02.26 14:47 Uhr
Hot Stocks heute: US-Aktienrückkäufe trocknen aus - ROLLS-ROYCE hat Schub | finanzen.net

KI-Angst wird viel diskutiert - die Ebbe beim Cashflow ist das Problem

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
14,80 EUR 0,38 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Flaute bei Aktienrückkäufen und die Gewinnmaschine ROLLS-ROYCE. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Rolls-Royce Plc

30.01.2026Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
13.01.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
09.01.2026Rolls-Royce BuyUBS AG
30.01.2026Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
13.01.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
09.01.2026Rolls-Royce BuyUBS AG
06.01.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

