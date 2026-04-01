Hot Stocks heute: US-Banken liefern ab - LVMH enttäuscht, Telekom bricht ein: Märkte zwischen Stärke & Risiken

Podcast

Die Berichtssaison startet mit starken Zahlen aus den US-Banken: Goldman Sachs übertrifft die Erwartungen und setzt ein positives Signal für die Märkte. Doch nicht alle Branchen überzeugen - LVMH enttäuscht mit schwachem Wachstum, rückläufigen Umsätzen im Luxussegment und deutlichen Belastungen durch den Nahostkonflikt sowie Währungseffekte.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Deutsche Telekom, Siemens und Ørsted. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.