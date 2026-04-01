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Hot Stocks heute: US-Banken liefern ab - LVMH enttäuscht, Telekom bricht ein: Märkte zwischen Stärke & Risiken

14.04.26 14:52 Uhr
Hot Stocks heute: US-Banken liefern ab - LVMH enttäuscht, Telekom bricht ein: Märkte zwischen Stärke & Risiken | finanzen.net

Die Berichtssaison startet mit starken Zahlen aus den US-Banken: Goldman Sachs übertrifft die Erwartungen und setzt ein positives Signal für die Märkte. Doch nicht alle Branchen überzeugen - LVMH enttäuscht mit schwachem Wachstum, rückläufigen Umsätzen im Luxussegment und deutlichen Belastungen durch den Nahostkonflikt sowie Währungseffekte.

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Bildquellen: finanzen.net

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