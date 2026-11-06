Hot Stocks heute: US-Börsen im Crash-Modus: KI-Aktien unter Druck, VIX explodiert – jetzt droht die nächste Verkaufswelle!?

Podcast

06.11.26 14:37 Uhr

Die Euphorie nach den US-Wahlen ist verflogen: An der Wall Street kommt es zu einem massiven Ausverkauf. Der Nasdaq 100 verliert rund 6 Prozent, der Volatilitätsindex VIX schießt um 70 Prozent nach oben – einer der stärksten Tagesanstiege seit 1990.

• Der Podcast ist auf verschiedenen Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify verfügbar, wobei ein Risikohinweis betont, dass keine Kaufempfehlungen gegeben werden.

• Es wird auf die hohen Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten, Aktien, ETFs und Hebelprodukten hingewiesen, da diese sehr volatil sind.

• Nach den US-Kongresswahlen werden die Reaktionen in einem finanzen.net-Podcast namens "Hot Bets" diskutiert.

Was steckt hinter dem plötzlichen Stimmungsumschwung? Vor allem die Chip- und KI-Branche gerät unter Druck. Drohen politische Einschränkungen beim Ausbau von Rechenzentren, steigende Kosten für KI-Rechenkapazitäten und Verzögerungen bei neuen Infrastrukturprojekten? NVIDIA steht besonders im Fokus, während auch Tesla unter politischem Gegenwind leidet.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.