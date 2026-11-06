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Hot Stocks heute: US-Börsen im Crash-Modus: KI-Aktien unter Druck, VIX explodiert – jetzt droht die nächste Verkaufswelle!?

Hot Stocks heute: US-Börsen im Crash-Modus: KI-Aktien unter Druck, VIX explodiert – jetzt droht die nächste Verkaufswelle!?

Die Euphorie nach den US-Wahlen ist verflogen: An der Wall Street kommt es zu einem massiven Ausverkauf. Der Nasdaq 100 verliert rund 6 Prozent, der Volatilitätsindex VIX schießt um 70 Prozent nach oben – einer der stärksten Tagesanstiege seit 1990.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
169.90 EUR 7.90 EUR 4.88 %
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Tesla
312.30 EUR 6.80 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen

Was steckt hinter dem plötzlichen Stimmungsumschwung? Vor allem die Chip- und KI-Branche gerät unter Druck. Drohen politische Einschränkungen beim Ausbau von Rechenzentren, steigende Kosten für KI-Rechenkapazitäten und Verzögerungen bei neuen Infrastrukturprojekten? NVIDIA steht besonders im Fokus, während auch Tesla unter politischem Gegenwind leidet.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: KanawatTH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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