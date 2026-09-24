Hot Stocks heute: US-Zinsen explodieren: Der Schulden-Teufelskreis setzt die Märkte unter Druck!
Die Renditen US-Staatsanleihen steigen weiter und erreichen neue Mehrjahreshochs. Starke US-Konjunkturdaten, Inflationsrisiken durch den Ölpreis und die Aussicht auf länger hohe Zinsen verschärfen den Druck auf die hoch verschuldeten Industriestaaten.
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Gefahr von steigenden Renditen der Staatsanleihen. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net