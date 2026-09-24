Hot Stocks heute: US-Zinsen explodieren: Der Schulden-Teufelskreis setzt die Märkte unter Druck!

KI-Nachrichtenüberblick

• Die UN-Generalversammlung steht im Fokus, mit Gesprächen zwischen Trump und Xi Jinping sowie Diskussionen über die neuen Superintelligenz-Technologien von Meta und KI-Assistent Muse.

• Der Podcast behandelt außerdem die Reederei Ernst Russ aus Hamburg, den Gamma-Squeeze bei US-Tech-Aktien und die wichtigsten Marken im DAX.