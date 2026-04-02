POINT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

POINT hat am 06.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte POINT -6,780 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent auf 76,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 205,86 JPY, nach 208,93 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 304,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte POINT einen Umsatz von 293,11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net