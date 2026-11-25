Polar Power stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Polar Power ein Ergebnis je Aktie von -1,630 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,09 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen USD gegenüber 1,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net