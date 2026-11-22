WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei den drei am Freitag in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekten handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Aus den untersuchten Trümmern ergebe sich, dass die drei Raketen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer südlich von Moskau hergestellt worden seien, teilten die zuständigen Ermittler auf X mit.

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Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt. Zunächst ging das Verteidigungsministerium in Warschau von zwei Marschflugkörpern und einer Drohne aus. Verletzt wurde niemand.

In dem Ort Nowy Lipowiec, der rund 60 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt liegt, sowie im 92 Kilometer von der Grenze entfernten Rudnik nad Sanem seien die Untersuchungen mittlerweile abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit. An der dritten Absturzstelle in Molodycz würden die Ermittlungen noch fortgesetzt./dhe/DP/he