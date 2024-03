Polen beendet Grenzkontrollen zur Slowakei

WARSCHAU/BRATISLAVA (dpa-AFX) - Polen hat seine Grenzkontrollen zum Nachbarland Slowakei am Sonntag offiziell beendet. Die von der Regierung beschlossene Aufhebung der Grenzkontrollen sei um Mitternacht wirksam geworden, berichteten die polnische Nachrichtenagentur PAP und der TV-Nachrichtensender TVN24 am Sonntag. Als Grund habe das Innenministerium in Warschau "die Stabilisierung der Migrationssituation auf der sogenannten Balkanroute" genannt. Die Lage werde aber kontinuierlich beobachtet, sodass bei Bedarf eine Wiederaufnahme der Grenzkontrollen möglich sei.

Die EU-Länder Polen und Slowakei gehören beide dem Schengen-Raum an, indem grundsätzlich keine Grenzkontrollen vorgesehen sind. Zur Bekämpfung von Schleuserunwesen und illegaler Migration hatten aber mehrere EU-Länder in den vergangenen Jahren wiederholt vorübergehende Grenzkontrollen gegen jeweilige Nachbarländer eingeführt. Polen hatte seine nun beendeten Kontrollen am 4. Oktober begonnen./ct/DP/he