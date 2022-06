Polen begrüßt geplanten Ausbau der US-Truppenpräsenz

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda hat positiv auf die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden reagiert, erstmals an der Ostflanke der Nato permanent US-Truppen zu stationieren. "Das ist eine Nachricht, auf die wir seit langem gewartet haben", sagte Duda am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Madrid. Für Polen sei dies eine starke Sicherheitsgarantie in der schwierigen aktuellen Situation, so Duda mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Biden hatte beim Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zuvor angekündigt, die USA wollten ihre Truppenpräsenz in Europa ausbauen. Das Weiße Haus kündigte an, dass in Polen "die ersten permanenten US-Truppen an der Ostflanke der Nato" stationiert würden

- bislang sind sie dort auf Rotationsbasis. In Polen soll demnach

unter anderem dauerhaft ein Hauptquartier des fünften US-Korps eingerichtet und ein Feldunterstützungsbataillon eingesetzt werden. Weiter hieß es, in Rumänien und in den baltischen Staaten würden die rotierenden US-Truppen verstärkt.

