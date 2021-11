Polen warnt vor "großer Provokation" durch Belarus in Migrationsstreit

- von Matthias Williams und Joanna Plucinska

Warschau/Daugavpils (Reuters) - Der Streit zwischen Belarus und seinen Nachbarländern über Grenzübertritte von Migranten verschärft sich zusehends.

Polen warf der belarussischen Führung am Montag vor, eine "große Provokation" vorzubereiten. Die Regierung in Warschau stellt sich nach Worten von Außenstaatssekretär Piotr Wawrzyk darauf ein, dass die Führung in Minsk massenweise Menschen nach Polen lassen will. "Belarus will einen bedeutenden Zwischenfall, Medienberichten zufolge möglichst mit Schüssen und Opfern", sagte Wawrzyk im staatlichen Radio.

Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten angeblich, wie sich Hunderte von Migranten auf die Grenze nach Polen zubewegten. Später veröffentlichte der polnische Grenzschutz auf Twitter Bilder, wonach Migranten versuchten, Stacheldrahtzäune zu durchreißen. Polen mobilisierte vor diesem Hintergrund nach Behördenangaben weitere Truppen. Bislang sind dem Verteidigungsministerium zufolge bereits mehr als 12.000 Soldaten an der Grenze stationiert.

Auch Litauen schickt weiteres Militär an seine Grenze zu Belarus, wie die litauische Innenministerin Agne Bilotaite auf einer Pressekonferenz mitteilte. Ihren Worten zufolge wollte das Kabinett darüber beraten, ob in dem Grenzgebiet der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Kürzlich hatte Litauen bereits mit dem Bau einer Mauer an der Grenze begonnen. Hintergrund ist die steigende Zahl von Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika, die über Belarus in dessen Nachbarländer kommen wollen. Die Regierung des benachbarten Lettland nannte die Lage "alarmierend".

Allein an der polnisch-belarussischen Grenze versuchen täglich Hunderte illegal nach Polen und damit in die EU zu gelangen. Ihr Ziel ist zumeist Deutschland. Die Europäische Kommission wirft der belarussischen Führung vor, die Grenzübertritte zu orchestrieren. Sie spricht von einer Form der hybriden Kriegsführung, um - im Gegenzug zu den gegen Belarus verhängten Sanktionen - Druck auf die EU auszuüben. Belarus hat dies bestritten. Rückendeckung erhält die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko von Russland. Ein Kreml-Sprecher verteidigte den belarussischen Umgang mit der Migrationsfrage.