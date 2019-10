Polen drängt auf Verkauf der mBank an heimisches Geldhaus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,35 EUR

Warschau (Reuters) - Die Regierung in Warschau macht sich für einen Verkauf der mBank an einen heimischen, vom Staat kontrollierten Wettbewerber stark.

"Wenn schon so ein Institut auf den Markt kommt, dann sollten auch Banken aus Polen daran interessiert sein", sagte der polnische Finanzminister Jerzy Kwiecinski am Freitag. Gut 69 Prozent an der mBank gehören bisher der Commerzbank. Das Frankfurter Geldhaus will seine Anteile veräußern, weil es Geld braucht für den Konzernumbau.

Insidern zufolge soll in den kommenden Monaten ein formaler Verkaufsprozess starten. Branchenkenner rechnen damit, dass ausländische Banken wie Santander, ING, BCP und BNP Paribas ihren Hut in den Ring werfen. Interesse dürfte es auch von Seiten der polnischen Banken wie PKO, PZU und Pekao geben, die vom Staat kontrolliert werden. Die mBank ist an der Börse in Warschau gelistet und rund 3,8 Milliarden Euro wert.

Die Regierung in Polen hat bereits häufiger betont, sie wolle ihre Anteile an den Banken des Landes erhöhen.