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Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polnische Kampfjets haben nach Militärangaben ein russisches Aufklärungsflugzeug Iljuschin Il-20 dicht vor der Ostseeküste Polens abgefangen. "Das ist der erste russische Versuch seit langem, sich unserer Küste zu nähern, um die Flugabwehr auszukundschaften", teilte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau mit. Russland teste die Nato aus, sagte er der Nachrichtenagentur PAP zufolge.

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Seinen Angaben nach flog die russische Maschine über internationalen Gewässern etwa 30 Kilometer vor der Hafenstadt Ustka (früher Stolpmünde) in Pommern. Nach einer Warnung habe die Il-20 abgedreht und sei Richtung Russland geflogen. Beim sogenannten Abfangen in der Luft nehmen die Piloten Sichtkontakt zur gegnerischen Besatzung auf und signalisieren, dass deren Flugzeug sich entfernen soll.

Wegen des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Lage auch im Ostseeraum angespannt, den sich Nato-Staaten und Russland teilen./fko/DP/men

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